Türkiye’nin ekonomi, finans ve iş dünyasındaki güçlü isimlerini bir araya getirecek 2. Kahramanmaraş Ekonomi Zirvesi, yarın gerçekleştirilecek. Şehrin geleceğine yön verecek vizyonların paylaşılacağı zirve öncesinde, kente gelen heyet bugün sanayi tesislerinde incelemelerde bulundu.

Heyet, Kahramanmaraş sanayisinin önde gelen kuruluşları olan İSKUR Denim, Kipaş Kağıt ve TEMSAN fabrikalarını ziyaret ederek üretim süreçlerini yerinde gördü. Fabrika gezilerinde, şehrin sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeline dair detaylı bilgiler heyetle paylaşıldı.

Zirve; Kahramanmaraş’ın dünü değerlendiren, bugünün ekonomik dinamiklerini analiz eden ve yarını şekillendirmeye odaklanan oturumlarla, yeni fırsatlar, güçlü iş birlikleri ve stratejik yol haritalarına ev sahipliği yapacak.

Sanayi ziyaretleri, zirve öncesinde Kahramanmaraş’ın üretim gücünü, yatırım potansiyelini ve sürdürülebilir büyüme vizyonunu gözler önüne sererek etkinliğin önemini daha da pekiştirdi.