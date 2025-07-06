Kahramanmaraş, bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı’na ev sahipliği yaparak sporseverleri heyecan dolu bir organizasyonla buluşturdu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışmanın ikinci günü de büyük çekişmeye sahne oldu.

Yarışın ikinci etabı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’ndan başlayarak Türkoğlu ve Narlı güzergâhı boyunca yaklaşık 130 kilometrelik zorlu bir parkurda gerçekleştirildi. Sporcular hem fiziksel hem de zihinsel olarak sınırlarını zorladı.

Yarışın sonunda, Yunanistan’dan Nikiforos Arvanitou, 3 saat 1 dakika 49 saniyelik derecesiyle finiş çizgisini ilk geçen isim oldu.

Arvanitou’yu yine Yunanistan’dan Nikolaos Michail Drakos ve Georgios Bouglas takip ederek dereceye girmeyi başardı.

Yarışmanın ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile şehir protokolü tarafından takdim edildi.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, organizasyonun şehrin uluslararası tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Görgel, “Kahramanmaraş olarak çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Uluslararası Bisiklet Yarışları’nın bu yıl ikincisini düzenledik. Kahramanmaraş’ımızın bu tür organizasyonlara çok ihtiyacı var. Şehrimizin tanıtımı noktasında bu tür uluslararası organizasyonları son derece önemsiyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz” dedi.