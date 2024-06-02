Kahreden olay Muş'ta yaşandı..
Sütlüce Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanda meydana gelen olayda, apartmanın en üst katındaki evlerinin balkonunda oyun oynayan A.S., dengesini kaybedip asfalt zemine düştü.
Çığlıkları duyup balkona koşan aile bireyleri ile komşuları bebeği yerde yatarken gördü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kurtarılamadı
Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.S., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Düşme anı kamerada
Bu arada A.S.'nin apartmandan düşme anı saniye saniye çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Haber Merkezi