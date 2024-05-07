Bakan Yusuf Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Personel genel müdürlüğümüz branş dağılımlarıyla ilgili çalışmalarını yürüttü. Ben daha önce de çok defa söylemiştim. Milli Eğitim Bakanı olarak benim şu branş önemlidir ya da şu branş önemsizdir diye bir bakış açım yok.

Atama alanlarına başlık olarak seçilen 130'a yakın branşın tamamı benim için eşit önemdedir. Bunu yaparken de daha önce söylediğim gibi ihtiyaçlarımız, elimizdeki kadro miktarı bu çerçevede bir smilasyon oluşturduk. Branş isimlerini kapatarak ihtiyaç doğrultusunda bir dağılım yapılmasını istedik.

Başlıca branş dağılımı

Branş isimlerini kapatarak ihtiyaç doğrultusunda bir dağılım yapılmasını istedik. Bu çerçevede en çok atama yapmayı planladığımız 5 alanı söyleyim.

Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263 arkadaşımız, Özel Eğitim Öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik bin 597, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1594, İngilizce 968.

Bunlar tamamen sadece mülakat yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak.

Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum.

Eğitim camiamıza hayırlı olsun. Bu vesileyle iyi niyetli bir biçimde tekliflerini ileten kişilere samimiyetle teşekkür ediyorum. Her bir öneri ilgili genel müdürlüklerde titizlikle değerlendirilecek.