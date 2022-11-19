Dulkadiroğlu Belediyesi Heyecan Bahçesinde Düzenlenen Programda Çocuklar, Kahvaltı Sonrası Alan İçerisinde Bulunan Oyun Gruplarını Kullanarak Keyifli Bir Gün Geçirdi.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya program hakkında bilgi verdi.
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’da böylesine anlamlı bir programda ev sahipliği yapmak bizleri ziyadesiyle mutlu etti” dedi.
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’da, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününü kutladı.