Türkiye'nin ulusal bayramlarından biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşıyor ve ülke genelinde coşkuyla kutlanmaya hazırlanıyor. Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin önemli kilometre taşlarından biri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışını ve Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcını simgeliyor bu özel gün, çeşitli etkinliklerle ülke genelinde kutlanacak.

20 Mayıs Okullar Tatil Mi?

Son günlerde 20 Mayıs Pazartesi'nin okullar için tatil olup olmayacağına dair birçok spekülasyon dolaşırken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre; okullarda eğitim-öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edeceği, 20 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil olmayacağı bildirildi.

19 Mayıs Resmi Tatil Mi

Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Mücadelesini başlatması dolayısıyla özel bir öneme sahip olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 19 Mayıs Cumartesi günü tüm yurt genelinde resmi tatil olarak kutlanacak.