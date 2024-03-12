Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki 20 okula araç, motor, şanzıman ve bilgisayar desteği sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 11 ili etkileyen depremlerin ardından yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren Toyota, mesleki teknik eğitimi destekleyerek genç nesillerin geleceğini şekillendirmeye devam ediyor.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden "nitelikli eğitim" konusunu önceliklendiren şirket, deprem bölgesindeki okullara yapılan ekipman hibeleriyle gençlerin uzun vadeli başarılarına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu donanım desteği, öğrencilere yenilikçi eğitim anlayışını da beraberinde getiriyor.