TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ile Ramazan ayının ilk gününde vatandaşların iftar sofrasına misafir oldu.

Prof. Dr. Vahit Kirişci ve Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay tarafından Milli İrade Meydanı’nda kurulan aşevinde vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Milletvekili Kirişci, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada şunları söyledi.

Milletvekili Debgici ise Tüm hemşehrilerimizin ve İslam âleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum” dedi.