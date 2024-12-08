Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kahramanlar Offroad Spor Kulübü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası’nın büyük sezon finali heyecanla başladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen yarışmacılar, Kapıçam Tabiat Parkı’nın zorlu parkurlarında kıyasıya mücadele ediyor. Şampiyonanın final ayağında, 19 takım ve 38 sporcu yeteneklerini ve araçlarını sınamak için bir araya geldi. Kapıçam Tabiat Parkı’nda yer alan özel hazırlanmış parkurlar, hem sürücüler hem de seyirciler için adrenalin dolu anlara sahne oldu. Engellerle dolu toprak zemin, sürücülerin hem teknik becerilerini hem de stratejik karar alma yeteneklerini test etti.

Heyecan Pazar Günü de Devam Edecek

Sezon finali bugün gerçekleştirilen orman etabı ile başladı ve 8 Aralık Pazar günü de heyecan dolu yarışlarla devam edecek. Pazar günü tamamlanacak etapların ardından, şampiyonanın galipleri ve dereceye giren sporcular belirlenecek.

Ödül Töreni Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde

Sezon finalinin kazananları ve diğer dereceye giren sporcular, 8 Aralık Pazar günü saat 18.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek görkemli ödül töreninde kupalarını alacak. Kahramanmaraş’ın spor tutkunlarını bir araya getiren bu organizasyon, hem katılımcılar hem de izleyiciler için unutulmaz bir hafta sonu vaat ediyor.

Şampiyona, Şehrin Spor Turizmine Katkı Sağlıyor

Bu büyük organizasyon, sadece bir spor etkinliği olmanın ötesinde, Kahramanmaraş’ın tanıtımına ve spor turizmine de önemli katkı sağlıyor. Çevre illerden Kahramanmaraş’a gelen ziyaretçiler, hem yarışların heyecanını yaşıyor hem de bölgenin doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buluyor. Türkiye Offroad Şampiyonası 2024 sezon finali, hem sporcular hem de motor sporları meraklıları için unutulmaz bir deneyim sunmaya devam ediyor.