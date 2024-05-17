32 araç ve 64 sporcunun servis ekipleri ile birlikte start aldığı Petlas Türkiye Offroad şampiyonasının ilk yarışı olan Samsun Vezirköprü ayağı Tamamlandı.

İlk gün 10.9 kilometre uzunluğundaki mukavemet etabı vezir suyu tabiat parkı içerisinde gerçekleştirildi yarışçıların bir günün içerisinde 85 kilometre yol yaptığı günün ardından 12 Mayıs günü 2,5 mil kilometre uzunluğunda ki seyirci ve özel hesabıyla devam etti

2023 sezonunu klasman S3 şampiyon olarak tamamlayan Kahramanmaraş yarışçılarımız Mesut Kara Emrullah gözü boz ikilisi yılın ilk yarışını klasman üçüncülüğü ile tamamladılar

Türkiye Offroad şampiyonasının ikinci ayağı Ankara Çankaya mühye köyünde 28 30 Haziran arasında gerçekleştirilecek.

Toplam 7 ayaklı yarışın final ayağı 5 senedir olduğu gibi bu sene de Kahramanmaraş'ta Aralık ayında ki final yarışı ile sona erecek

Kaynak: TRT HABER