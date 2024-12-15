Aksu TV ekibi, 2024 yılının Kahramanmaraş'ta en çok konuşulan olaylarını halkın görüşleriyle değerlendirdi. Vatandaşlar, deprem sonrası etkilerin hâlâ hissedildiğini, yeniden inşa sürecinde yoğun çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Halkın gündeminde ayrıca, şehirde yaşanan bazı cinayet olayları ve Suriyenin özgürlüğüne kavuşması da önemli yer tuttu. Yeniden yapılanma süreciyle birlikte şehirde moral yükselten gelişmelerin yanı sıra bu olaylar, yılın en dikkat çeken konuları arasında yer aldı.

Kahramanmaraş halkı, 2025 yılına daha umutlu baktıklarını ifade ederek, devam eden projelerin tamamlanması ve bölgedeki barış ortamının güçlenmesiyle birlikte daha güzel bir yıl geçirme temennisinde bulundu.