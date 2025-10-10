2026 Ocak zammı enflasyon rakamları ile şekillenmeye devam ediyor. Eylül ayı verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Merkez Bankası'nın yüzde 29 enflasyon tahmini gerçekleşirse yüzde 10,56, yüzde 30 tahmini gerçekleşirse yüzde 11,42 oranında zam alacaklar. Bu oranlara göre en düşük aylık 18 bin TL'yi geçecek. Zam dönemi öncesi harekete geçen bankalar bankalar da emekli promosyon kampanyalarını Ekim ayı itibarıyla güncelledi. Bazı bankaların promosyon tutarları ek ödemelerle 32 bin TL'ye ulaştı. İşte 2025 Ekim ayında bankaların emekli promosyon kampanyaları…

VAKIFBANK

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan Protokol kapsamında, gelir/aylık alanlara promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan ve 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank’tan almayı taahhüt eden emekliler, promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri, 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt maaş tutarı;

10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlar 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.

SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankadan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Promosyon ödemesine ilişkin başvurular; şubeler, İnternet Şubesi, Ziraat Mobil, ATM'ler, SMS, Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabilmektedir.

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül veriliyor.

15.000 TL’ye kadar nakit promosyon,

üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL,

2.000 TL Avans Hesap harcamasına 2.000 TL,

yeni sigorta poliçesine de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus fırsatı sunuluyor.

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ekim 2025’tir.

ING

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanmak mümkün.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL emekli maaş promosyonu,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi yapılıyor.

Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca ING’den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri yararlanabilir.

Kampanya 1 - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir.

YAPI KREDİ

15 Haziran 2025 – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler, 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL' nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını, 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşını Akbank’tan almayı taahhüt edenler veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyenler 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabiliyor.

DENİZBANK

Denizbank, emeklilere 27.000 TL’ye varan nakit promosyon veriyor.

12.000 TL’ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredi Kartı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL’ye varan ek promosyon ve kredi kartı harcamasına 7.000 TL iade fırsatı sunulmaktadır.

İŞ BANKASI

İş Bankası, emekli maaşını İş Bankası’na taşıyanlara veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası’ndan alan müşterilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. Banka ayrıca 9.000 TL’ye varan ek promosyon sağlıyor.

ALBARAKA

2 Ekim - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka'ya taşıyan emekliler, 25.000 TL'ye varan promosyon ve 7.000 TL'ye varan ödül kazanma fırsatı yakalıyor.

Emekli maaşını Albaraka'dan alan müşteriler, 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda promosyona ek 1.500 TL ödül kazanacak.

Müşterilerin Albaraka'ya referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 1.000 TL, toplamda 3.000 TL ödül verilecektir.

QNB

QNB, ilk maaşın müşterinin hesabına gelmesiyle beraber maaş tutarlarına göre SGK promosyonu dahil 15.000 TL’ye varan nakit promosyon veriyor.

Buna göre aylık maaş tutarı;

0-9.999 TL aralığında olanlar 6.250 TL,

10.000-14.999 TL aralığında olanlar 10.000 TL,

15.000-19.999TL aralığında olanlar 12.500 TL,

20.000TL ve üzeri olanlar 15.000 TL promosyon alıyor.

TEB

Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca TEB’den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca biri elektrik veya doğalgaz faturası olmak üzere en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı veren müşteriler, toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon kazanıyor.

Kampanya 25.11.2024 tarihi itibarıyla emekli maaşını bankadan alan müşterileri kapsamaktadır.

Kampanya, Emekli Maaş hesabına, ilk emekli maaşının ödendiği ay itibarıyla başlayacak ve 36 ay boyunca geçerli olacaktır.