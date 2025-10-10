Venezuelalı muhalefet lideri María Corina Machado, 10 Ekim 2025’te açıklanan kararla, demokrasi ve insan hakları savunusundaki kararlı mücadelesi nedeniyle 2025 Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü.

Norveç Nobel Komitesi, Machado’yu “Venezuelalıların demokratik haklarını savunma ve diktatörlükten adil ve barışçıl bir geçiş sağlama çabası” nedeniyle ödüle değer bulduğunu açıkladı.

Ödülün takdim töreni 10 Aralık 2025’te Oslo’da gerçekleştirilecek.

María Corina Machado kimdir?

María Corina Machado Parisca, 7 Ekim 1967’de Caracas, Venezuela’da doğdu. Endüstri mühendisliği eğitimini Venezuela’da Simón Bolívar Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra, yüksek lisansını ABD'nin Yale Üniversitesi'nde yaptı. Siyaset ve demokrasi hareketlerinde aktif rol aldı. Venezuela’da demokrasi, insan hakları ve özgürlük mücadelesi denince akla gelen ilk isimlerden biri oldu. Uzun yıllardır otoriter yönetime karşı verdiği mücadele, onu yalnızca Venezuela’da değil, tüm dünyada dikkatle takip edilen bir figür haline getirdi.

Siyasi Kariyeri

2002 yılında kurduğu sivil toplum kuruluşu Súmate ile kamuoyunun dikkatini çekti. Sümate, Venezuela’daki seçim süreçlerini izlemek ve demokratik ilkeleri korumak amacıyla kurulmuştu.

2005'te siyasete adım atan Machado, 2010’da Ulusal Meclis’e milletvekili olarak seçildi.

Ancak muhalif duruşu nedeniyle 2014 yılında meclisten ihraç edildi ve hakkında siyasi yasak kararı alındı.

Tüm baskılara rağmen geri adım atmayan Machado, 2023 yılında muhalefetin önseçimini büyük farkla kazandı ve 2024 seçimleri için muhalefetin ortak adayı oldu.

Fakat Maduro yönetimi, onun adaylığını engellemek amacıyla siyasi yasağı sürdürdü.

Ödüller ve Uluslararası Tanınırlık

María Corina Machado, insan hakları, ifade özgürlüğü ve demokratik ilkeler konusundaki ısrarlı duruşu nedeniyle uluslararası kamuoyunda büyük saygı gören bir figür haline geldi.

Birçok Avrupa ve Latin Amerika ülkesinde, demokrasi savunuculuğu alanında sivil toplum ve düşünce kuruluşları tarafından çeşitli ödüllere layık görüldü.

Machado daha önce de 2024 Sakharov Özgür Düşünce Ödülü ve Václav Havel İnsan Hakları Ödülü gibi uluslararası ödüllere layık görülmüştü.

Son olarak 2025 yılı Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Machado, Latin Amerika’nın demokrasi mücadelesinde önemli bir aktör olarak öne çıkıyor.