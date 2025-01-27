Valilik toplantı salonunda Gerçekleşen Toplantıya, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in Yanı Sıra, İl Emniyet Müdürü Nureddin Gökduman Ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz Eşlik Etti.

Toplantıda, Vali Ünlüer öncelikle 2024 yılında gerçekleştirilen icraatlar ve yapılan operasyonlar hakkında bilgiler verdi.

Ayrıca Yürütülen Güvenlik Değerlendirmeleri, Alınan Önlemler Ve Yapılan Operasyonlar Hakkında Detaylı Bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı.

Vali Ünlüer, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının Kahramanmaraş’ın güvenliği ve huzuru için büyük bir özveriyle çalıştıklarını vurguladı.

PKK/YPG'ye Yönelik Operasyonlar

Vali Ünlüer’in açıklamalarına göre, 2024 yılında Kahramanmaraş'ta güvenlik güçleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik toplamda 191 operasyon düzenledi. 138 kırsal ve 53 şehir operasyonunda 44 şahıs gözaltına alındı, 3 şahıs tutuklandı ve 5 şahsa adli kontrol uygulandı.

FETÖ ve Diğer Terör Örgütlerine Karşı Etkin Mücadele

FETÖ terör örgütüne yönelik 71, DEAŞ’a yönelik 28 operasyon yapıldı. Diğer terör örgütlerine yönelik de toplam 9 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 143 şahıs gözaltına alındı, 20 şahıs tutuklandı ve 28 şahsa adli kontrol uygulandı.

Asayiş Olaylarında Artış ve İyileşen Aydınlatma Oranı

2024 yılında Kahramanmaraş genelinde asayiş olaylarında bir artış gözlemlendi. 2023 yılında 9.042 asayiş olayı yaşanırken, 2024’te bu sayı 9.820'ye yükseldi. Bu artış %8,6 olarak kaydedildi. Ancak, aydınlatma oranı her iki yıl için de %98,5 olarak sabit kaldı.

Mal Varlığına Karşı Suçlarda Azalma

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise 2023 yılına göre %24,45'lik bir azalma yaşandı. 2023 yılında 3.325 asayiş olayı yaşanırken, 2024 yılında bu sayı 2.512’ye geriledi. Aydınlatma oranı ise %73,5’ten %80,15’e yükseldi.

Silah Kaçakçılığına Karşı Sıkı Denetimler

Kahramanmaraş’ta, ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlar kapsamında 2.290 şahıs hakkında işlem yapıldı. Bu operasyonlarda 1.692 silah ele geçirildi. Ayrıca, güvenlik güçleri 8.968 şahıs üzerinde yapılan çalışmalarla, aranan birçok kişiyi yakalayarak adli mercilere teslim etti.

Uyuşturucu İle Mücadele: Operasyonlar ve Ele Geçirilen Maddeler

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında, 2024 yılında 34.043 operasyon yapıldı. 134 kilogram eroin, 42 kilogram esrar ve 20.045 kök hint keneviri ele geçirildi. 5.209 şahıs gözaltına alınırken, 342 kişi tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele: Çocuk İstismarına Karşı Operasyonlar

Siber suçlar konusunda da önemli çalışmalar yapıldı. 2024 yılında, çevrimiçi çocuk istismarıyla mücadele kapsamında 20 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 74 şahıs gözaltına alındı, 37’si tutuklandı.

Trafik Kazalarında Azalma ve Artan Denetimler

Trafik kazaları konusunda da dikkat çekici bir gelişme yaşandı. 2023 yılında 37 trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaş sayısı 2024 yılında 33’e düştü. Bu da %10,81 oranında bir azalma anlamına geliyor. Ayrıca, denetlenen araç sayısında %73,95 oranında bir artış sağlandı.

Düzensiz Göçle Mücadele ve Göçmen Denetimleri

Kahramanmaraş’ta düzensiz göçle mücadele de devam etti. 2024 yılında 24.083 kimlik denetimi yapıldı ve 1.041 düzensiz göçmen tespit edilerek sınır dışı işlemi uygulandı.

Vali Ünlüer’in Teşekkür Mesajı

Vali Mükerrem Ünlüer, güvenlik güçlerine ve kamu görevlilerine teşekkürlerini ileterek, "Emniyet ve Jandarma teşkilatımızla birlikte, Kahramanmaraş'ın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamasını sağlamak ve suç işlenmeyen bir şehir oluşturmak." dedi.

Vali Ünlüer, her türlü suçla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini ve organize suç örgütleri ile zehir tacirlerinin peşini bırakmayacaklarını belirtti.