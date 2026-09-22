Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre, memur adaylarının uzun süredir beklediği 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) için başvuru dönemi kapılarını araladı. Din hizmetleri sektöründe kariyer hedefleyen milyonlarca adayın yakından takip ettiği süreç resmen başladı.

Son Tarih 30 Eylül: Adaylar Süreyi Kaçırmasın

ÖSYM'den yapılan resmi bilgilendirmeye göre, bugün itibarıyla başlayan başvuru işlemleri 30 Eylül tarihine kadar devam edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetlerinde görev alabilmek ve kariyer basamaklarını tırmanmak isteyen adayların, katıldıkları KPSS öğrenim düzeyine uygun olarak DHBT'ye başvuru yapması zorunlu tutuluyor.

Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılacak?

Adayların başvuru işlemlerini eksiksiz tamamlayabilmesi için ÖSYM çeşitli alternatifler sunuyor. Başvurular şu yöntemlerle gerçekleştirilebilecek:

ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla,

Bireysel olarak ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden, Okullarda Alınan Yeni Güvenlik Tedbirleri Neler? İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Açıkladı İçeriği Görüntüle

ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması vasıtasıyla elektronik ortamda kolayca yapılabilecek.

Kılavuzu İncelemeden Adım Atmayın

Sınava katılacak adayların mağduriyet yaşamaması ve hatalı işlem yapmaması adına, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanan 2026-KPSS Kılavuzlarını çok dikkatli bir şekilde incelemesi gerekiyor. Sınavın gerçekleştirileceği 1 Kasım tarihine kadar olan süreçte adayların kılavuzdaki kurallara harfiyen uyması büyük önem taşıyor.