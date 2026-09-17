Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasının başında Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025 sonuçlarına yönelik yöneltilen eleştirilere değinen Tekin, Türkiye'nin skorlarının daha düşük olduğu eski yıllarda bu tür "hile" iddialarının gündeme getirilmediğini, şimdi yapılmasının ise tutarsızlık olduğunu vurguladı.

PISA 2025 döngüsüne 91 ülkenin katıldığını hatırlatan Tekin, örneklem seçim sürecinin tamamen uluslararası parametrelere göre yürütüldüğünü belirtti:

"Eğer OECD, örneklemi kendisi tespit etmezse dünyadaki her ülke en gelişmiş okulunu bölgesel olarak gösterir ve orada gelişmiş okullar arasında bir yarış olur. PISA bunu yaparsa bu bir oyun olur, tiyatro. PISA, TÜİK'in hazırladığı bölgesel gelişmişlik endekslerine göre il ve yerleşim yeri listelerimizi alarak örneklemi kendisi belirliyor."

Öğrencilerin seçiminde Bakanlığın bir müdahalesinin söz konusu olmadığını belirten Tekin, sınav listeleri kendilerine ulaşana kadar hangi öğrencilerin seçildiğini bilmediklerini ifade etti.

Türkiye'de Sınıf Mevcutları Ortalama 21 Kişi

2002 yılından bu yana eğitime ayrılan bütçelerin ilk sırada yer aldığını belirten Bakan Tekin; fiziksel kapasite, insan kaynağı ve teknolojik altyapı eksikliklerinin büyük ölçüde giderildiğini söyledi. Fatih Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara dikkat çeken Tekin, şu çarpıcı rakamları paylaştı:

Etkileşimli Tahta: Devlet okullarındaki 660 bin sınıfın tamamında etkileşimli tahta yer alıyor.

Sınıf Mevcutları: Kademeler arasında farklılık gösterse de Türkiye genelinde ortalama sınıf mevcutlarının 21 kişiye düştüğünü belirten Tekin, bunu eğitim açısından çok önemli bir gösterge olarak nitelendirdi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Yeni Projeler

Eğitim sisteminin ezbercilikten ziyade bilgiyi beceriye dönüştürme üzerine kurgulandığını anlatan Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile müfredatın hafifletildiğini ve beceri odaklı bir yapıya kavuşturulduğunu kaydetti. Müfredatın laiklik, adalet, insan hakları ve vatanseverlik gibi ortak değerleri benimsediğini belirten Tekin, bilimsel temelli eleştirileri önemsediklerini ancak popülist söylemlere kapalı olduklarını ifade etti.

Ayrıca Bakanlık tarafından hazırlanan "Türk Dünyası Kültür Atlası" ve "Hakan ve Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu" materyallerinin Türk Devletleri Teşkilatı'nın dillerine çevrilerek diğer üye ülkelerde de dağıtılacağını duyuran Tekin, Ahmet Cevat'ın hayatını konu alan "Susmaram" tiyatro oyununun 29 Ekim'deki zirveye yetiştirildiğini sözlerine ekledi.

Atamalar ve Ücretli Öğretmenlik Açıklaması

Öğretmen atamalarına ilişkin de konuşan Bakan Tekin, 2027 bütçe taslağı ortaya çıkmadan net bir rakam vermenin doğru olmayacağını belirtti. Ücretli öğretmenliğin ihtiyaç duyulan bölgelerde ek ders karşılığı devam edeceğini, engelli personel atamalarına ilişkin çalışmaların ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle sürdürüldüğünü kaydetti.