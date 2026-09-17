Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi ve gençlerin mezuniyet sonrasında doğrudan iş hayatına atılabilmesi amacıyla yürütülen projelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 2024 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi" ile önemli bir dönüşüm sürecinin başlatıldığını hatırlatan Tekin, bu kapsamda "sektör içi okul" ve "sektöre entegre okul" olmak üzere iki yeni okul tanımı yaptıklarını belirtti.

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Sıfır Tolerans

Öğrencilerin sahada ve işletmelerde aldığı eğitimler sırasında güvenliğinin en üst düzeyde tutulduğunu vurgulayan Bakan Tekin, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını dile getirdi. Protokol imzalanan iş yerlerinin düzenli olarak denetlendiğini belirten Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hukukun içerisinde, çocuğa bu eğitimi verdiğimiz zaman istihdam edilmesini mümkün kılmamız lazım. Çocuğa bu eğitimi verirken iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirler konusunda hassas olmamız lazım. Biz bu konuda çok hassasız. Protokol imzaladığımız iş yeri sürekli denetlenir ve denetim neticesinde iş yeriyle ilgili bu iş güvenliği tedbirlerinde eksiklik gördüğümüz iş yeriyle protokolü kesiyoruz"

Ekonomiye Güç Veren Nitelikli İnsan Kaynağı

Nitelikli insan kaynağını doğru ve donanımlı bir şekilde eğiten ülkelerin ekonomik olarak büyük bir avantaj elde ettiğine dikkat çeken Bakan Yusuf Tekin, bu ülkelerin gayri safi milli hasılalarının yaklaşık yüzde 2 ile 5 oranında olumlu yönde etkilendiğini sözlerine ekledi. Eğitim, sanayi ve istihdam üçgenindeki bu stratejik adımların Türkiye ekonomisine de uzun vadede katma değer sağlaması bekleniyor.