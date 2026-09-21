Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin öğrencilerin eğitim ve gelişim durumları hakkında bilgi alabilmesi ve eğitimcilerle daha etkin bir diyalog kurabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ülke genelinde hayata geçirilen Okul Randevu Sistemi kapsamında, veli görüşmeleri tamamen bu sistem üzerinden planlanarak yürütülüyor.

Mevcut kurallar gereği velilerin randevusuz okul ziyaretlerine ve öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmiyor. Bu sayede hem güvenlik en üst seviyeye çıkarılıyor hem de eğitim ortamının huzuru korunuyor.

7 Gün 24 Saat MEBİM Üzerinden Randevu İmkânı

Velilerin işini kolaylaştırmak adına sisteme MEBİM (Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi) de entegre edildi.

7/24 Erişim: Veliler, 444 0 632 numaralı MEBİM hattını arayarak haftanın her günü, günün her saatinde randevu talebinde bulunabiliyor.

İşlem Kolaylığı: İletişim merkezi aracılığıyla yeni randevu oluşturulabildiği gibi mevcut randevular da kolaylıkla iptal edilebiliyor.

SMS ve E-posta Bilgilendirmesi: MEBİM üzerinden oluşturulan talepler ilgili okul yönetimi tarafından inceleniyor ve sonuç veliye kısa mesaj veya e-posta yoluyla bildiriliyor.

Randevu Hangi Kanallardan Alınabilir?

Veliler, çocuklarının öğretmenleri, rehber öğretmenleri veya okul idaresiyle görüşmek için şu kanalları kullanabiliyor: