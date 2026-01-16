Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra beceri, sosyal ve duygusal gelişimlerini de izlemeyi amaçlayan yeni bir değerlendirme sürecini devreye aldı.

Hangi Sınıflar Gelişim Raporu Alacak?

MEB tarafından 81 ile gönderilen resmi yazıya göre:

  • Ortaokul: 5 ve 6. sınıflar

  • Lise: Hazırlık, 9 ve 10. sınıflar

Bu öğrenciler, ikinci dönem sonunda karneyle birlikte gelişim raporu alacak.

G Dl3S P X0 A Anw T Y

Beceri Temelli ve Bütüncül Değerlendirme

Yeni raporlar;

  • Alan becerileri

  • Kavramsal beceriler

  • Sosyal-duygusal öğrenme becerileri

gibi çok boyutlu unsurları kapsayacak. Amaç, öğrencinin sadece notlarla değil, tüm gelişim süreciyle değerlendirilmesi.

2Wi9 U 1768321104 0375

Veliler Öğrenci Gelişimini Daha Net Görecek

Gelişim raporları sayesinde veliler;

196A82E58F278569F

Uygulama Kademeli Olarak Yayılıyor

Bakanlık, daha önce:

  • Okul öncesinde beceri edinim raporu,

  • İlkokul 1 ve 2. sınıflarda gelişim raporu
    uygulamasını başlatmıştı. Yeni sistemle bu süreç ortaokul ve liseye genişletiliyor.

6969E6F3D01Eadb4B061Aa01

Öğretmenler Verileri Sistem Üzerinden Girecek

Öğretmenler, yıl boyunca öğrencilerin gelişimine ilişkin verileri MEB’in dijital sistemine işleyecek. Bu veriler doğrultusunda hazırlanan gelişim raporları, 2026 ikinci dönem sonunda karnelerle birlikte öğrencilere sunulacak.