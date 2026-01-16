Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra beceri, sosyal ve duygusal gelişimlerini de izlemeyi amaçlayan yeni bir değerlendirme sürecini devreye aldı.
Hangi Sınıflar Gelişim Raporu Alacak?
MEB tarafından 81 ile gönderilen resmi yazıya göre:
-
Ortaokul: 5 ve 6. sınıflar
-
Lise: Hazırlık, 9 ve 10. sınıflar
Bu öğrenciler, ikinci dönem sonunda karneyle birlikte gelişim raporu alacak.
Beceri Temelli ve Bütüncül Değerlendirme
Yeni raporlar;
-
Alan becerileri
-
Kavramsal beceriler
-
Sosyal-duygusal öğrenme becerileri
gibi çok boyutlu unsurları kapsayacak. Amaç, öğrencinin sadece notlarla değil, tüm gelişim süreciyle değerlendirilmesi.
Veliler Öğrenci Gelişimini Daha Net Görecek
Gelişim raporları sayesinde veliler;
-
Öğrencinin güçlü yönlerini
-
Desteklenmesi gereken alanları
daha net takip edebilecek. Bu uygulamanın okul-veli iş birliğini güçlendirmesi hedefleniyor.
Uygulama Kademeli Olarak Yayılıyor
Bakanlık, daha önce:
-
Okul öncesinde beceri edinim raporu,
-
İlkokul 1 ve 2. sınıflarda gelişim raporu
uygulamasını başlatmıştı. Yeni sistemle bu süreç ortaokul ve liseye genişletiliyor.
Öğretmenler Verileri Sistem Üzerinden Girecek
Öğretmenler, yıl boyunca öğrencilerin gelişimine ilişkin verileri MEB’in dijital sistemine işleyecek. Bu veriler doğrultusunda hazırlanan gelişim raporları, 2026 ikinci dönem sonunda karnelerle birlikte öğrencilere sunulacak.