Türkiye’nin dört bir tarafından 500 güreşçinin katıldığı şampiyonada, kıyasıya mücadele verildi.

22. Geleneksel Dereköy Şeref Eroğlu Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası’na Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanvekili Şahin Hopur, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Mhp Kahramanmaraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Mhp İl Başkanı Vahit Demiröz, Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuklar burada Güreş Şampiyonasını Aksu Haber’e değerlendirdi.