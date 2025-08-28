Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 20 – 26 Ağustos 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen faaliyetlerde çok sayıda operasyon gerçekleştirildi.

222 Şahıs Yakalandı, 14 Tutuklama

Aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 222 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bunlardan 14 şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Uyuşturucu ve Silah Operasyonları

Yapılan aramalarda önemli miktarda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında; 14 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği, 18 tabanca mühimmatı, 113 kök kenevir , 507 gram esrar, 24 gram bonzai, 36 gram metamfetamin, 4 gram eroin, 12 adet muhtelif kazı malzemesi yer aldı.

Ayrıca izinsiz kazı, uyuşturucu imalat ve ticareti, yasadışı ekim gibi suçlardan işlem yapılan 6 şüpheliden 1’i tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Terörle Mücadele

TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yabancı uyruklu M.K. (30) hakkında adli işlem başlatıldı.

Trafik Denetimlerinde 23 Bin Araç Kontrol Edildi

Aynı dönem içerisinde Trafik Jandarma Timlerince 23 bin 373 araç ve sürücü denetlendi. Sürücü belgesiz araç kullanma, hız kurallarına uymama, seyir halindeyken cep telefonu kullanma, emniyet kemeri ve kask ihlalleri başta olmak üzere birçok konuda cezai işlem uygulandı.

Ayrıca trafik güvenliğini artırmak amacıyla 672 yol kullanıcısına bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

Jandarmadan Kararlılık Mesajı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceğini vurguladı.