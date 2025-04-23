Öğrenciler, Bu Anlamlı Günü Kutlamanın Heyecanını Ve Mutluluğunu Yaşarken, Hazırladıkları Birbirinden Güzel Gösterilerle Bu Özel Güne Anlam Kattılar.

Kipaş Eğitim Kurumları Öğrencileri, 23 Nisan Ruhunu Yansıtan Tiyatro Oyunları, Şiir Dinletileri Ve Dans Gösterileriyle Donatılmış Bir Gün Geçirdiler.

Ayrıca okul bahçesinde düzenlenen geleneksel oyunlarla öğrenciler 23 coşkusunu doyasıya yaşadı.

Renkli Kostümleri Ve Muhteşem Performanslarıyla İzleyicileri Büyüleyen Öğrenciler, Büyük Alkış Topladılar.

Kipaş Eğitim Kurumları öğretmenleri böyle Keyifli Bir Programa Ev Sahipliği Yapmanın Mutluluğunu Yaşadıklarını Söyledi.

23 Nisan Ruhunu Yansıtan Bu Özel Gün, Öğrencilerin Milli Ve Manevi Değerlerine Olan Bağlılıklarını Pekiştirirken, Birlik Ve Beraberlik Duygularını Da Güçlendirdi.