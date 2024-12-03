Programda özel gereksinimli çocuklar tarafından şiirler okunurken, koro performansı ve Kafkas dans gösterisi büyük beğeni topladı.

Sanatsal etkinliklerin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireyler için planladığı 11 yeni proje de tanıtıldı. Engelsiz Yaşam Merkezi, medikal malzeme tamir atölyesi, engelli destek merkezi ve engelsiz sanat atölyesi gibi projelerle eğitimden istihdama kadar pek çok alanda destek sağlanacağı belirtildi.

Bu projelerin engelli bireylerin sosyal yaşamlarını kolaylaştırmayı ve toplumsal hayata daha aktif katılımlarını sağlamayı hedeflediğini ifade ederek, engelsiz bir şehir için çalışmaların devam edeceğini vurgulandı.