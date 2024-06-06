Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı, 5 araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Yamaçtepe Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü öğrenilemeye otomobil, Şehit Erol Olçok Proje Anadolu İmam Hatip lisesi ile 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu arasında bekleyen araçlara çarptı. meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı, 5 araçta maddi hasar oluştu.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan vatandaşların Hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.