Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümünde bir dizi program gerçekleştirileceğini duyurdu. Zafer Bayramı kutlamaları, 30 Ağustos Çarşamba günü saat 09.00’da Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilecek çelenk sunma töreni ile başlayacak. Çelenk sunma töreninin ardından Şeyhadil Mezarlığı’ndaki Şehitlik ziyaret edilerek şehitler kabirleri başında dualarla anılacak. Devamında Valilikte gerçekleştirilecek protokol tebrikinin ardından saat 10.30’da Kahramanmaraş Adliye binası yanında geçit töreni ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.