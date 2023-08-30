Kahramanmaraş valisi mükkerrem ünlüer, büyük zaferin 101. Yıl dönümü dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda gerçekleştirilen törende, Vali ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör Ve Garnizon Komutanı Mehmet Emin Terzioğlu, askeri araçla caddeden geçerek vatandaşları ve protokolü selamlayarak bayramlarını kutladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından program geçit töreniyle sona erdi.

Programa AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, onikişubat belediye başkanı Hanefi mahçiçek, Dulkadiroğlu belediye başkanı Necati Okay, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.