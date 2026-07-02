30 İlden Öğretmenler Kahramanmaraş'ta Buluştu

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen "Sürdürülebilir Tarım ve Yeşil Gelecek" projesi kapsamında, Türkiye'nin 30 farklı ilinden gelen fen bilimleri öğretmenleri kentte ağırlandı.

Toplam 30 öğretmenin katıldığı programda, sürdürülebilir tarım, çevre bilinci, doğal kaynakların korunması ve çevre dostu üretim yöntemleri hakkında kapsamlı eğitimler verildi.

Teorik Bilgiler Sahada Uygulamaya Dönüştürüldü

Eğitim programı kapsamında öğretmenler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Başkonuş Yaylası ve Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde akademisyenler ve uzman eğitmenler eşliğinde saha çalışmaları gerçekleştirdi.

Katılımcılar organik tarım, geri dönüşüm, sürdürülebilir üretim teknikleri ve doğal kaynakların verimli kullanılması konularında uygulamalı eğitim aldı.

570 Proje Arasından Seçildi

İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandığını belirterek, 570 başvuru arasından seçilen projeyle çevre ve tarım konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Akpınar, öğretmenlerin edindikleri bilgi ve deneyimleri görev yaptıkları okullarda öğrencilerine aktararak çevre bilincinin gelecek nesillere taşınacağını ifade etti.

5 Günde 24 Farklı Eğitim Düzenlendi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Koordinatörü Eser Temiz ise TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilen projede, beş gün boyunca 24 farklı eğitim etkinliği düzenlendiğini belirtti.

Program kapsamında farklı toprak türleri, bitki yetiştiriciliği, tarımsal geri dönüşüm ve bu uygulamaların sanatsal etkinliklerle bütünleştirilmesine yönelik teorik ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi.

Edindikleri Bilgileri Öğrencilerine Aktaracaklar

İzmir Ödemiş Bilim ve Sanat Merkezi'nde görev yapan fen bilimleri öğretmeni Olgun Han, okulunda yürüttükleri tarım atölyesi çalışmalarını bu eğitim sayesinde daha verimli hale getireceklerini belirtti.

Kayseri'den katılan fen bilimleri öğretmeni Melike Sarıkaya ise doğanın korunmasına yönelik böylesine kapsamlı bir projede yer almaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, eğitimlerin mesleki gelişimine önemli katkılar sağladığını söyledi.