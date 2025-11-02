İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 31 ilde jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 56 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 50'sinin tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabındaki açıklamasında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 31 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Çalışmaların, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda il jandarma komutanlıklarınca yapıldığını aktaran Yerlikaya, iki haftalık süreçte gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 56 şüpheliden 50'sinin tutuklandığı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildiği, diğerlerinin işlemlerinin ise sürdüğü bilgisini paylaştı.