“Kahramanmaraş 1. Kısım Köy Evleri Kanalizasyon ve Foseptik Tesisleri Yapım İşi” kapsamında başlatılan çalışmalarla birlikte, çevre sağlığının korunması ve yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında, 48 bin 620 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı ile 30 adet foseptik yapımı gerçekleştirilecek. B

u yatırımla birlikte kırsal mahallelerdeki evsel atık suların düzenli ve sağlıklı şekilde bertaraf edilmesi sağlanacak.

Böylece hem çevre kirliliğinin önüne geçilecek hem de bölge halkına modern altyapı hizmetleri sunulmuş olacak.

İş yeri teslimi 14 Nisan 2025 tarihinde tamamlanan proje kapsamında, saha mobilizasyon süreci hızla başlatılmış ve 21 Nisan 2025 itibarıyla ilk kazı işlemlerine geçilmiştir.

Bugün itibarıyla 6 ekip, 34 mahallenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak çalışmalara başlamış durumda.

Çalışmalar, bölgenin coğrafi yapısı ve yerleşim düzeni göz önünde bulundurularak planlanmış mühendislik çözümleriyle sürdürülüyor.

Sözleşme bedeli 239.997.280 TL olan proje, KASKİ Genel Müdürlüğü’nün bölgesel altyapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik uzun vadeli yatırım planları kapsamında hayata geçirildi.

Proje tamamlandığında, bölgedeki altyapı sorunlarına kalıcı çözümler sunulmuş olacak ve vatandaşlara daha güvenli, sağlıklı bir yaşam alanı oluşturulacaktır.

KASKİ Genel Müdürlüğü, projelerini şeffaflık, hesap verebilirlik ve hizmet odaklılık ilkeleriyle sürdürmekte; sahada yürütülen tüm çalışmaları kamuoyuyla düzenli olarak paylaşmaktadır.

Kentin her köşesine eşit hizmet ulaştırma anlayışıyla hareket eden KASKİ Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerin ihtiyaç duyduğu altyapı yatırımlarını hayata geçirerek sürdürülebilir şehirleşmeye katkı sunmakta.