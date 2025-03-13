Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 07-13 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında önemli sonuçlar elde edildi. İl Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan faaliyetlerde, aranan şahıslara yönelik operasyonlar başarıyla tamamlandı ve toplam 346 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Yapılan operasyonlarda, jandarma ekipleri, yasa dışı silah ve uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında önemli bulgulara ulaştı. Operasyonlar sonucunda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 kök kenevir bitkisi, 30 gram kenevir tohumu, 53 gram metamfetamin, 16 gram esrar, 6 gram skunk, 1 gram eroin, 7 adet sentetik uyuşturucu hap ve 860 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ayrıca, yasadışı ekim, uyuşturucu madde kullanma ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 40 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Bunlardan 2’si, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.