25 Nisan’da başlayan şenlikte, kent genelindeki 35 liseden 36 tiyatro oyunu sahnelenecek. Gençlerin sanata yönelmesini teşvik eden etkinlik, şehri adeta bir sanat merkezine dönüştürdü.

Bugüne dek 11 okuldan 238 öğrenci sahneye çıkarken, 28 öğretmen görev aldı. Etkinliği şimdiye kadar 9 binin üzerinde izleyici takip etti. Öğrencilerin performansları seyirciden tam not aldı.

Gösterilere eğitim camiasının yanı sıra diğer kurumlar, sanatseverler ve protokol üyeleri de yoğun ilgi gösterdi.

30 Mayıs’a kadar sürecek olan şenlik, genç yeteneklerin keşfedilmesine ve tiyatro kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunmayı hedefliyor.