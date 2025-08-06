Kahramanmaraş, spor yatırımlarında çıtayı yükseltiyor. Büyükşehir Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen yeni futbol sahasının inşası hız kesmeden devam ediyor. Şehirler Arası Otobüs Terminali arkasında, Merkez Spor Kompleksi’nin hemen yanında konumlanan modern tesis, hem mimarisi hem de teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.

4 bin seyirci kapasiteli sahada tribün montajında sona yaklaşılırken, soyunma odaları ve idari binaların yapımı da yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Yüksek standartlarda inşa edilen yeni futbol sahası, hem amatör hem de profesyonel futbol takımlarına güçlü bir altyapı sağlayacak.

Modern çim zemini, geniş tribünleri ve donanımlı tesisleriyle sporculara daha sağlıklı ve profesyonel şartlarda antrenman ile müsabaka imkânı sunacak.

Taraftarlar ise konforlu oturma düzeni ve geniş izleme alanları sayesinde karşılaşmaları keyifle takip edebilecek. Kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanan tesis, Kahramanmaraş’ın sportif vizyonuna önemli bir katkı sağlayacak.