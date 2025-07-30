6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 42 kişinin yaşamını yitirdiği Bad-ı Saba Konutları A Blok'un yıkılmasına ilişkin 1'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu ile tutuksuz sanıklar H.K, H.K, Ö.F.T, A.E.Ç, A.Ö.D, A.F.T. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Diğer sanıklar ise duruşmada yer almadı.

Mahkeme başkanı, dosyanın gönderildiği bilirkişiden henüz raporun gelmediğini belirtti.

Duruşmada söz alan sanıklar, suçsuz olduklarını savunarak beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesine, tutuksuz sanıklar ile tutuklu sanığın mevcut durumlarının devamına hükmederek duruşmayı 13 Kasım'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası talep ediliyor.

KAYNAK: AA