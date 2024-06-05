Depremden sonra yaşanan bazı belirsizlikler halen devam ediyor, bu durum zaten depremde zarar görmüş olan vatandaşın mağduriyetini bir kat daha artırıyor.

6 Şubat Kahramanmaraş Depremlerinde Toplam 7 Dönüm Arazi Üzerine İnşa Edilmiş Olan Akasya Evlerinin A Ve B Bloklarından Biri Depremde Yıkıldı Diğeri İse Ağır Hasarlı Olduğu İçin Çevre Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yıktırıldı.

Şimdi İse Yıkılan İki Blok Arasında Bulunan K1 Diye İfade Edilen Her Biri 100 Metre Kare Olmak Üzere Toplam 400 Metre Kare Alanda Yer Kaplayan 4 Dükkân Sahipleri Bizim Dükkânlarımız Az Hasarlı, Biz Mevcut 7 Dönüm Üzerinde Orta Yerde Duran Dükkânlarımıza Dokundurmayız Siz Ne Yaparsanız Yapın Diyerek İki Blokta Bulunan 44 Daire Sakinlerinin Tekrar 7 Dönüm Üzerinde Bina Yapmalarına Engel Oluyor.

Hal Böyle Olunca Ne Proje Hazırlanabiliyor Nede Çalışmalara Başlanabiliyor.

Bu Durumda Bu Zamana Kadar Bir Çözüm Üretilemeyen 44 Dairede Oturan Onlarca Vatandaş Mağdur Durumda.

Mağdur Olan Vatandaşlar Bir An Önce Yetkililerin Bu Sorununa Çözüm Getirmelerini Bekliyor.