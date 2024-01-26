İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 1 Şubat'ta Yapımı Tamamlanan 46 Bin Deprem Konutunun Kura Çekiminin Yapılacağını, 6 Şubat'ta İse Konutların Anahtar Teslimlerinin Başlayacağını Bildirdi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 6 Şubat Depremlerinin Merkez Üssü Kahramanmaraş'ta İncelemelerde Bulundu.
Bakan Yardımcısı Karaloğlu, 1 Şubat'ta Yapımı Tamamlanan 46 Bin Deprem Konutunun Kura Çekiminin Yapılacağını, 6 Şubat'ta İse Konutların Anahtar Teslimlerinin Başlayacağını Bildirdi.
Depremlerin Yıl Dönümünün Yaklaştığını Anımsatan Karaloğlu, 6 Şubat Tarihinin İçinde Olduğu Haftada Kaybedilen Canlar İçin Anma Etkinlikleri Düzenleneceğini Söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Depremin Hemen Ardından 1 Yılda Konutların Teslimine Yönelik Açıklamalarını Anımsatan Karaloğlu, Şöyle Konuştu: