İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 1 Şubat'ta Yapımı Tamamlanan 46 Bin Deprem Konutunun Kura Çekiminin Yapılacağını, 6 Şubat'ta İse Konutların Anahtar Teslimlerinin Başlayacağını Bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 6 Şubat Depremlerinin Merkez Üssü Kahramanmaraş'ta İncelemelerde Bulundu.

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Bakan Yardımcısı Karaloğlu, 1 Şubat'ta Yapımı Tamamlanan 46 Bin Deprem Konutunun Kura Çekiminin Yapılacağını, 6 Şubat'ta İse Konutların Anahtar Teslimlerinin Başlayacağını Bildirdi.

Depremlerin Yıl Dönümünün Yaklaştığını Anımsatan Karaloğlu, 6 Şubat Tarihinin İçinde Olduğu Haftada Kaybedilen Canlar İçin Anma Etkinlikleri Düzenleneceğini Söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Depremin Hemen Ardından 1 Yılda Konutların Teslimine Yönelik Açıklamalarını Anımsatan Karaloğlu, Şöyle Konuştu:
 

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)