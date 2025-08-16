Kahramanmaraş’ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği kentte, Kılılı Mahallesi’nde yaya olarak yürüyen bir vatandaş aşırı sıcaktan fenalaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, baygınlık geçiren kişiye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen vatandaşın, sıcak çarpmasına maruz kaldığı belirtildi.

Uzmanlar, Kahramanmaraş genelinde etkisini artırarak sürdüren aşırı sıcaklara karşı vatandaşları uyarıyor. Özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve mümkün olduğunca gölgede kalınması tavsiye ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yüksek seyretmeye devam edeceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.