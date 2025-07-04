Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek için 11 ilçede eş zamanlı olarak yol yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda çalışma gerçekleştirilen noktalardan biri de Dulkadiroğlu’nun kırsal mahallelerinden Yeniyurt oldu.

Mahalleye ulaşım sağlayan güzergâhta bulunan 46 yıllık köprü yerine son derece modern ve kullanışlı bir köprü inşa ediliyor.

Yıpranmış yapısı ve dar geçişiyle vatandaşların ulaşım ihtiyacını karşılamakta zorlanan köprünün yerine 53 metre genişliğe ve 9 metre uzunluğa sahip modern bir köprü kazandırılıyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca eski köprünün yıkımı gerçekleştiriliyor. Yıkım ve zemin hazırlıklarının ardından mahalleye kazandırılacak yeni köprünün inşasına başlanacak.

Muhtar Taramış’tan Hizmet Teşekkürü

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmaların mahalle için son derece önem arz ettiğini vurgulayan Yeniyurt Mahalle Muhtarı Hasan Taramış, şu ifadeleri kullandı:

“Mahallemize ulaşım sağlayan yolumuz 1979 yılında yapılmıştı. Zamanla deforme olan köprümüzün ulaşım konforu çok kötüydü. Ayrıca darlığı sebebiyle de araç geçişlerinde sorun oluyordu. Mahalle halkı olarak çok zorluk çekiyorduk, sık sık kazalar oluyordu. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e arz ettik. Şimdi de köprümüzün yıkımına başlandı. Fırat Görgel başkanımız ve ekibine mahallemiz adına teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.