Türkoğlu ilçesinde görev yapan gönüllü öğretmenler ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü personelinden oluşan 24 kişilik MEB AKUB ekibine, Kahramanmaraş AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü eğitim alanında 5 gün süren, 32 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

2021 yılının “Afet Eğitim Yılı” ilan edilmesiyle birlikte Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla 81 ilde Arama Kurtarma Birimleri (MEB AKUB) kurulmuştu.

Genelge doğrultusunda yürütülen eğitim programı kapsamında MEB AKUB ekiplerine “Depremde Hafif Arama Kurtarma Eğitimi” verilmeye devam ediliyor.

Eğitimler, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Birimi koordinasyonunda ve Kahramanmaraş AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Eğitimin sonunda yapılan tatbikatta, senaryo gereği depremde enkaz altında kalan bir yaralının kurtarılması uygulamalı olarak canlandırıldı.

Katılımcılar; enkazda güvenli çalışma, kurtarma ekipmanlarının kullanımı, tahliye yöntemleri ve ilkyardım konularında bilgi ve becerilerini pekiştirdiler.

Bu tür eğitimlerle, öğretmenlerden oluşan AKUB ekiplerinin olası afet durumlarında profesyonel müdahale kapasitesinin artırılması ve toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi hedefleniyor.