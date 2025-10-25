Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye genelinde gerçekleştirdiği Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin en önemli duraklarından olan İzmir, 9 gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan gastronomiye uzanan geniş bir etkinlik programına ev sahipliği yapıyor. Tarihî ve kültürel miras mekânları festivalle yeniden hayat buluyor.

Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan İzmir, festival aracılığıyla hem köklü mirasını hem de modern sanat vizyonunu bir araya getiriyor. Üçüncü kez düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali, kenti bir sanat merkezi hâline dönüştürüyor

140 yıllık Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası’nın restorasyonla yeniden işlevlendirilmesi sonucu kurulan İzmir Kültür Sanat Fabrikası, festivalin ana merkezi olarak öne çıkıyor. Alan, müzeleri, atölyeleri, açık hava sahneleri ve kültür alanlarıyla kentin sanat yaşamının yeni çekim merkezi hâline geldi.

“Bayrak ve Tarihin Tarifi” sergisi:

Carmina Burana müzikali: