Tekne kazasının üzerinden 6 ay geçmesine rağmen aile büyük bir yas ve yeniden toparlanma mücadelesi veriyor. Üç büyük kaybın ardından Abdullah, Fatih, Nursema ve Nilay aynı çatı altında yaşamaya devam ederken, herkes kendi yarasını sarmaya çalışıyor.

Ömer ise hapishaneden çıktıktan sonra Kıvılcım’ı affetmeyip boşanmış, yalnız bir hayat sürmeye başlamıştır. Hafta sonları oğlunu gören Ömer, cezaevinde tanıştığı Hikmet’in ailesine de verdiği sözü tutmaya çalışmaktadır. Kıvılcım ise derin bir pişmanlıkla hayatına yön vermeye çalışırken tamamen çaresiz bir ruh hâline bürünmüştür.

Bu süreçte Abdullah yeniden işine dönse de onu bekleyen büyük bir tehdit vardır: Şirket hisselerini ele geçirmek için olayları perde arkasından yöneten Asil.

Fragmanda En Çarpıcı Detay: Fatih'in Sürpriz Evlilik Kararı

116. bölüm fragmanının en büyük sürprizi, Başak ile Fatih'in ani bir şekilde evlilik kararı alması oldu.

Kızılcık Şerbeti, yeni bölümüyle hem gizem hem de duygu yüklü sahneleri bir araya getirerek seyircileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.