Tekne kazasının üzerinden 6 ay geçmesine rağmen aile büyük bir yas ve yeniden toparlanma mücadelesi veriyor. Üç büyük kaybın ardından Abdullah, Fatih, Nursema ve Nilay aynı çatı altında yaşamaya devam ederken, herkes kendi yarasını sarmaya çalışıyor.

0960B725A8023E408442C0E9Bf793746 840 (1)

Ömer ise hapishaneden çıktıktan sonra Kıvılcım’ı affetmeyip boşanmış, yalnız bir hayat sürmeye başlamıştır. Hafta sonları oğlunu gören Ömer, cezaevinde tanıştığı Hikmet’in ailesine de verdiği sözü tutmaya çalışmaktadır. Kıvılcım ise derin bir pişmanlıkla hayatına yön vermeye çalışırken tamamen çaresiz bir ruh hâline bürünmüştür.

C0634Dbd926168Bb8A06014E651C3F36 840 (1)

Bu süreçte Abdullah yeniden işine dönse de onu bekleyen büyük bir tehdit vardır: Şirket hisselerini ele geçirmek için olayları perde arkasından yöneten Asil.

50Db377A47B52Bcf34Cf529F0Efb2E67 840 (1)

Fragmanda En Çarpıcı Detay: Fatih'in Sürpriz Evlilik Kararı

116. bölüm fragmanının en büyük sürprizi, Başak ile Fatih'in ani bir şekilde evlilik kararı alması oldu.

Kızılcık Şerbeti, yeni bölümüyle hem gizem hem de duygu yüklü sahneleri bir araya getirerek seyircileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

RTÜK’ten TV ve radyolara peş peşe ağır cezalar!
RTÜK’ten TV ve radyolara peş peşe ağır cezalar!
İçeriği Görüntüle

KIZILCIK ŞERBETİ 116. BÖLÜM FRAGMANI