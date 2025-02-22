Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde illegal yollardan ülkemize giriş yapan düzensiz göçmenlerin yakalanması, Göçmen Kaçakçılığı suçunun önlenmesi ve suç organizatörlerinin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda Göçmen Kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 5 organizatör ve 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Olayla ilgili adli mercilere sevk edilen organizatörlerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilerek, 1 organizatör serbest bırakılıp, 12 düzensiz göçmen il göç idaresi müdürlüğüne teslim edildi.