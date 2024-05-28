Özellikle 15. yüzyılda inşa edilen tarihi Ulu Cami, depremde ağır hasarlı yapılar arasında yer aldı. Ancak bu önemli kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kahramanmaraş genelinde ağır hasar gören binaların yıkılması ve bunun yerine yenilerinin inşaatları devam ederken, tarihi yapıların onarımı da büyük bir özveriyle yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında, caminin orijinal mimari yapısının korunmasına büyük önem veriliyor. Restorasyon projesinin sorumluları, tarihi caminin yeniden ibadete açılmasını 2025 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Bu süreçte caminin özgün yapısının bozulmaması için modern teknikler ve geleneksel yöntemleri bir arada kullanılacak. Restorasyon çalışmaları sırasında caminin tarihî değeri ve kültürel önemi göz önünde bulunduruluyor. Kahramanmaraş halkı için büyük bir manevi değere sahip olan Ulu Cami'nin restorasyonunun tamamlanması, hem şehrin tarihinin korunması hem de toplumsal hafızanın diri tutulması sağlanacak.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt