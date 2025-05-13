Depremin üzerinden geçen zaman içerisinde Kahramanmaraşlı vatandaşların günlük yaşamında pek çok şey değişti. Biz de mikrofonumuzu Kahramanmaraş halkına uzattık ve “6 Şubat depremlerinden bu yana şehirde en çok ne değişti?” sorusunu yönelttik.

Vatandaşlar, barınma ihtiyacının öncelik kazandığını, bazı mahallelerin tamamen dönüşüme uğradığını ve sosyal dayanışmanın arttığını ifade ederken; altyapı çalışmaları, kamu hizmetlerinin yeniden organize edilmesi ve ekonomik koşulların değişimi gibi konular da öne çıktı.

Şehir genelinde yürütülen yeniden yapılanma süreci tüm hızıyla devam ederken, Kahramanmaraş halkı umutla eski günlerine dönmeyi bekliyor.