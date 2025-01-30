Kahramanmaraş, 6 Şubat 2023 tarihindeki büyük depremin ardından hala derin izler taşıyor. Kentin dört bir yanında, depremin etkilerini hissettiren yapılar ve yaşamlar devam ediyor.

Aksu Haber olarak, Kahramanmaraşlı vatandaşlara deprem sonrası nasıl bir yaşam sürdüklerini sorduk.

Yaşanan felaketin üzerinden 23 ay geçmesine rağmen, vatandaşlar hala depremin korkusunu ve etkilerini üzerlerinden atabilmiş değil. Birçok kişi, sarsıntı anını ve ardından yaşanan zorlukları unutmuyor. Günlük yaşamda, bazı mahallelerde hala inşaatlar sürerken, diğer bölgelerde yıkılan evlerin yerinde kalan enkazlar, depremin ne denli yıkıcı olduğunu hatırlatıyor.