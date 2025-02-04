KAHRAMANMARAŞ/HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu il merkezleri, afetin ikinci yılında havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı (AA) ekipleri, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile Hatay, Adıyaman ve Malatya'da çekim yaptı.

Depremin hemen sonrası ve afetin ilk yılında görüntülenen noktaların 2025'teki durumları, dronla aynı açıdan kayıt altına alındı.

Kayıtlarda, kentlerin simgesi olan cadde ve meydanlar ile yapıların hasarlı halleri, geçen yılki durumları ve depreme dayanıklı binaların inşasına ilişkin güncel çalışmalar yer aldı.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş kent merkezinde en çok yıkımın yaşandığı bölgelerden Trabzon ve Azerbaycan bulvarlarında iki yıllık değişim görüntülendi.

Afette yıkılan veya ağır hasar alan binaların bulunduğu bölgede, depremin ikinci yılında enkazın kaldırıldığı, bazı alanlarda binaların yükseldiği görülüyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi ve Asi Nehri kenarındaki yerleşim yerlerinin bulunduğu bölge ve yapılan çalışmalar dikkati çekiyor.

Adıyaman'da depremin hemen ardından Atatürk Bulvarı'nda ve Saat Kulesi'nde çekilen görüntüler ile aradan geçen iki yılda bölgede yükselen binalar ve çalışma yapılan alanların kayıtları yer alıyor.

​​​​​​​Malatya'da da depremin hemen ardından görüntülenen bazı noktalar, afetin ikinci yılında aynı açıdan yeniden çekildi.

Kent merkezinde çekilen görüntülerde, depremlerde yıkılan ve restorasyon çalışması gerçekleştirilen Yeni Cami ve kent merkezindeki Bakırcılar Çarşısı, Şire Pazarı, Mısır Çarşısı, Sebze Hali ve Kasap Pazarı'nın şimdiki hali yer alıyor.

Kent merkezinde Emeksiz ve İnönü caddelerinin çevresindeki binaların depremden sonra enkaza dönüşmesi, sonrasında yapılan çalışmalar neticesinde enkazın kaldırılmış hali ve son durumu da görüntülendi.