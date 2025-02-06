KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI / GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda, TOKİ ve Emlak Konut tarafından başlatılan 32 bloklu sitenin inşası tamamlandı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar alanlar için, kentte konutların yapımı devam ediyor.

Bu kapsamda depremlerde 1074'ü Ebrar Sitesi ve 406'sı Reyyan, Serdarbey, Selam, Yavuz Bey, Hazal ve Güvenç apartmanlarında olmak üzere toplam 1480 kişinin hayatını kaybettiği bölgede TOKİ ve Emlak Konut tarafından yapılan 32 bloktan oluşan sitenin inşası tamamlandı.

"Fore kazık" ve "beton perde" sistemi kullanılarak yapılan sitede ayrıca yürüyüş yolları, halı saha, basketbol sahası, çocuk oyun parkları gibi birçok sosyal tesiste yer alıyor.

Kura çekimi gerçekleştirilen 678 daire ile 99 ticari alanın, hak sahiplerine teslim işlemleri ise sürüyor.

Emlak Planlama Uygulama Müdürü Tacettin Şeker, AA muhabirine, sitenin yapımına yaklaşık 1 yıl önce başladıklarını söyledi.

Sitenin oldukça güvenli ve konforlu olduğunu aktaran Şeker, şunları kaydetti:

"Zemin iyileştirmesinde kazık sistemi kullanıldı. 32 blokun altında toplam 3 bin 856 kazık bulunuyor. Etrafında park, bahçe, çocuk oyun alanları, yürüyüş alanları gibi çok güzel yaşam alanı oluşturuldu. Çocuklar ve yetişkinler için ayrı ayrı basketbol sahaları oluşturuldu. Çocuklar için çok geniş oyun alanları mevcut. Ayrıca yine site sakinleri için gezebilecekleri yeşil alanlar mevcut. Burada yaşayan vatandaşlar hem güvenli hem konforlu alana sahip olacak."

Depremzede Özer Budak da sitenin inşasında görev aldığını belirterek konutların konforlu ve güvenli bir şekilde inşa edildiğini ifade etti.

Yaşanan felakete aynı sitede yakalandığını ve yaşadığı binanın depremin 17. saniyesinde yıkıldığını hatırlatan Budak, "Depremden çıktığımda ayakta kalan birkaç bina vardı ama çöken enkazın içindeki çığlıklar hala kulağımızda." diye konuştu.