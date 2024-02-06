6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin birinci yılında, vatandaşlar yaklaşık 1400 kişinin hayatını kaybettiği ve Asrın Felaketi'nin sembol noktalarından biri haline gelen Ebrar Siteleri'nde saygı nöbeti tutuyor. Dualar eşliğinde gerçekleşen nöbetlerde, vatandaşlar soğuk havaya rağmen sabaha kadar Ebrar Siteleri'nde nöbet tutmaya devam ettiler.

Bizde Aksu Haber olarak bu zorlu süreçte deprem şehitlerini anmak ve depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarıyla bir araya gelerek 6 Şubat’ta yaşadıklarını sizler için derledik.

Depremin ilk saniyelerinde yıkılan Ezgi Apartmanı, acı bir hatıraya sahne olmuştu. Depremin yıl dönümünde, Yakınlarını kaybeden vatandaşlar, yaşanan kayıpları anmak ve saygı göstermek adına bir araya geldi. Dualar eşliğinde gerçekleştirilen saygı nöbetinde, insanlar sabaha kadar birlikteydiler.

Sait Bey Sitesi'nde gerçekleşen saygı nöbeti, depremin birinci yıl dönümünde toplumun birlik ve beraberlik içinde olduğunu gösteriyor. Bu acı olayın yıl dönümünde, Kahramanmaraşlılar bir kez daha birlik olmanın ve dayanışmanın gücünü hissettirdiler.

Tüm Türkiye’yi yasa boğan asrın felaketinin yüreklerde açtığı yaralar ise hala taze.

Meydana gelen depremde sevdiklerini kaybeden vatandaşlar ise Kahramanmaraş’ta onları anmak için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Kahramanmaraşlı vatandaşlar 6 Şubatta yaşanan acıyı yad etmek ve birlikte dayanışma içinde olmak adına gece saatlerinde bir araya gelerek sessizce yürüdü.



