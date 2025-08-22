Kahramanmaraş’ta 6 Yaşındaki Çocukta Nadir Görülen Mesane Tümörü Erken Teşhisle Tedavi Edildi

Kahramanmaraş’ta 6 yaşındaki bir çocukta, genellikle 65 yaş üzerindeki erkeklerde görülen mesane tümörü tespit edildi. Rutin kontroller sırasında fark edilen tümör, başarılı bir operasyonla tamamen alındı.

HG Hospital Üroloji Uzmanı Op. Dr. Orhan Sünbül, boy-kilo takibi için hastaneye gelen küçük hastada yapılan karın ultrasonunda şüpheli bir kitleye rastlandığını belirtti. Yapılan ileri tetkiklerin ardından ameliyata alınan çocukta, 1,5–2 santimetre büyüklüğünde kötü huylu tümör çıkarıldı.

Dr. Sünbül, bu hastalığın genellikle uzun yıllar sigara içmiş, 65 yaş üstü erkeklerde görüldüğünü vurgulayarak, “Hiç sigara içmemiş, sadece 6 yaşında bir çocukta bu tümörle karşılaşmamız son derece nadir bir durum.” ifadelerini kullandı.

Erken teşhisin hayati önemine dikkat çeken Sünbül, çocuk sağlığı uzmanlarına uyarıda bulundu:

“Rutin kontrollerde yapılan detaylı ultrasonlar hayat kurtarıcıdır. Bu vaka bize, basit görünen kontrollerin bile ne kadar kritik olabileceğini bir kez daha gösterdi.”

Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, bu olay hem erken teşhisin gücünü hem de çocuklarda nadir görülen vakalara karşı dikkatli olunması gerektiğini ortaya koydu.