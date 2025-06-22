Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu, uzun süredir aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari suçlu yakalandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan on bir ayrı dosyadan toplam altmış yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E.S. isimli şahıs, saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen A.E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, toplum huzurunu tehdit eden suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirterek vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.