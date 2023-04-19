Şehirde ticari hayatın canlandırılması ve esnafların faaliyetlerini sürdürmesi için şehir merkezinde 3 farklı noktaya inşa edilen toplamda 65 geçici iş yerinin tahsisi için Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda kura çekimi gerçekleştirildi.

Kura çekimi programında Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, esnaf odası başkanları ve depremde iş yerleri hasar alan esnaflar da yer aldı.

Programda kura çekimiyle 65 esnaf, geçici çarşılarda iş yeri sahibi olmaya hak kazandı.

Burada açıklamalarda bulunan Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, “Şehirde ticari hayatın canlandırılması ve esnafların faaliyetlerini sürdürmesi büyükşehir belediyemiz büyük bir gayret sarf ediyor” dedi.